MUĞLA SON DURUM

BÜYÜKŞEHİR
Toplam Sandık : 2.389Toplam Seçmen : 726.497Açılan Sandık : 1.031Açılan Sandık Oranı : % 43,16Kullanılan Oy : 262.449Geçerli Oy : 256.650Katılım Oranı : % 83,78
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPOSMAN GÜRÜN% 36,3893.377AK PARTİMEHMET NİL HIDIR% 28,6573.523BEHÇET SAATCIBEHÇET SAATCI% 26,0266.786DİĞER% 2,957.562DPMEHMET KOCADON% 2,576.600BTPHALİL BİRİNCİ% 1,834.689DSPSEVGİ KÜPELİOĞLU% 0,651.677MÜŞTEBA KARAMANOĞLUMÜŞTEBA KARAMANOĞLU% 0,32826SAADET PARTİSİTURHAN TUTUMLU% 0,32816TKPCANER ŞAHİN% 0,16414VATAN PARTİSİGÜNAL DAL% 0,15380* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BODRUM
Açılan Sandık Oranı : % 21,46Katılım Oranı : % 76,47
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPAHMET ARAS% 45,479.570İYİ PARTİMEHMET TOSUN% 33,57.051AK PARTİTAHİR ATEŞ% 17,733.731DPHALİL İBRAHİM KAYNAR% 1,74367DİĞER% 0,81170BTPERGÜN BÜLTEN% 0,1837TKPCEM BUKSUR% 0,1735SAADET PARTİSİAHMET ERGİN% 0,1225DSPMEHMET NECATİ UTKAN% 0,122VATAN PARTİSİŞEREF BOZKURT% 0,0918ER CAN ÜNLÜER CAN ÜNLÜ% 0,0714OKTAY ŞENSESOKTAY ŞENSES% 0,048DALAMAN
Açılan Sandık Oranı : % 54,08Katılım Oranı : % 88,29
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMUHAMMET KARAKUŞ% 35,424.926CHPMUHAMMET ŞAŞMAZ% 24,243.371İYİ PARTİSEDAT KIZIL% 21,512.991DPBEYHAN KORKUT% 14,381.999DİĞER% 4,15577BBPRECEP BOZKURT% 0,1115SAADET PARTİSİKEMAL YURT% 0,0710BTPADİL GÖKSEL% 0,069VATAN PARTİSİHÜSEYİN TÜRKAY% 0,068DATÇA
Açılan Sandık Oranı : % 31,58Katılım Oranı : % 76,75
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPABDULLAH GÜRSEL UÇAR% 56,062.393MHPFEYZULLAH GÜLADA% 38,961.663İYİ PARTİLEVENT ASLAN% 2,93125DİĞER% 1,5566VATAN PARTİSİAYFER ÖZARSLAN% 0,2611ÖMER SERKAN İĞCİÖMER SERKAN İĞCİ% 0,125BBPRASİM USLU% 0,073BTPMUSTAFA BAHADIR% 0,052SAADET PARTİSİCELALCAN HACIHASANOĞLU% 0,021FETHİYE
Açılan Sandık Oranı : % 41,71Katılım Oranı : % 85,13
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPALİM KARACA% 48,719.533AK PARTİMUHİTTİN KAYABAŞ% 42,617.086İYİ PARTİNAGİHAN BULUT% 6,122.455DİĞER% 1,1440BTPZAHİDE ZÜLAL YILDIZ% 0,63252SAADET PARTİSİHAKKI KAVAS% 0,41163TKPMEHMET ÖZCAN YILMAZ% 0,2393VATAN PARTİSİSELÇUK SELVİ% 0,2290KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı : % 83,87Katılım Oranı : % 88,87
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET DEMİR% 69,074.241CHPKENAN AY% 29,351.802SAADET PARTİSİONUR CAN% 0,7244BTPMERAL BÜLTEN% 0,5232VATAN PARTİSİMEHMET ÖZER% 0,3421KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı : % 66,33Katılım Oranı : % 94,96
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİKAMİL CEYLAN% 47,887.853CHPHÜSEYİN EROL% 43,397.117DİĞER% 7,771.275VATAN PARTİSİALİ İZCİOĞLU% 0,3761BTPFATMA KARASAKAL% 0,3558SAADET PARTİSİSAYİT AYDIN% 0,2439MARMARİS
Açılan Sandık Oranı : % 44,81Katılım Oranı : % 80,17
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPMEHMET OKTAY% 45,5710.971AK PARTİSERKAN YAZICI% 35,178.467DSPMUHAMMET ALİ ACAR% 18,664.492BTPBURAK KARATAŞOĞLU% 0,3174SAADET PARTİSİİLHAN ÖZLER% 0,2355DİĞER% 0,0614MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı : % 26,55Katılım Oranı : % 83,87
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPBAHATTİN GÜMÜŞ% 56,3110.233AK PARTİGÜLTEKİN AKÇA% 29,785.413İYİ PARTİAYÇİN EVGEÇ DALGIÇ% 7,241.316BTPŞENEL GENÇ% 1,87339CEVDET GÜVENCEVDET GÜVEN% 1,36247DSPALİ DURNA% 1,03187DPYUSUF YILDIZ% 0,89161SAADET PARTİSİÖMER YENİCE% 0,66120DİĞER% 0,4684TKPAYDIN TURAN% 0,4174MİLAS
Açılan Sandık Oranı : % 53,48Katılım Oranı : % 84,45
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPMUHAMMET TOKAT% 52,5925.262AK PARTİBARIŞ SAYLAK% 45,5921.899DPALİ DOĞAN SERÇEK% 0,73349DİĞER% 0,53253DSPMEHMET SALİH AYAS% 0,297BTPÇETİN ÇUKUR% 0,1467SAADET PARTİSİEMİN EREN% 0,1465VATAN PARTİSİLATİF AKGÜL% 0,0944ORTACA
Açılan Sandık Oranı : % 61,34Katılım Oranı : % 85,63
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPALİM UZUNDEMİR% 38,417.317CHPMEHMET SERTKAYA% 27,435.226DPHASAN KARAÇELİK% 26,525.052DİĞER% 4,16793DSPİSMAİL CAN VAROL% 0,94179SAADET PARTİSİBAYRAM ÇELİK% 0,81155ZAFER KUNDAKÇIZAFER KUNDAKÇI% 0,596BTPOSMAN ÖZTÜRK% 0,4382TKPFATMA ASLAN% 0,3873SAMAHATTİN NAZLISAMAHATTİN NAZLI% 0,2650VATAN PARTİSİSELAHATTİN KOZAK% 0,1528SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı : % 3,98Katılım Oranı : % 92,05
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYAKUP OTGÖZ% 49,93709İYİ PARTİEŞREF ŞEN% 36,27515CHPİBRAHİM ERTÜRK% 10,85154DPDURMUŞ KORKMAZOĞLU% 1,6223BTPPERİHAN KAPLAN% 0,639VATAN PARTİSİAHMET KÖSE% 0,284SAADET PARTİSİHÜSEYİN KARABULUT% 0,213DİĞER% 0,213ULA
Açılan Sandık Oranı : % 55,41Katılım Oranı : % 99,61
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİSMAİL AKKAYA% 38,564.221CHPÜMİT KARAARSLAN% 36,123.954DİĞER% 18,442.018İYİ PARTİBEKİR TAVAS% 6,67730BTPFETEHNE BİROL% 0,111VATAN PARTİSİMEHMET TİRYAKİ% 0,067SAADET PARTİSİGÜLFEM OKUR% 0,055YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı : % 21,71Katılım Oranı : % 92,21
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMUSTAFA TOKSÖZ% 52,243.278CHPHALİL ARSLAN% 40,462.539DPMEHMET SERHAT SERDAROĞLU% 5,9370SAADET PARTİSİHAYRETTİN YAYA% 0,5635BTPERCAN KUŞCU% 0,4528TKPENGİN ANBARCI% 0,425
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