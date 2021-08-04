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Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak yine gündemde! Fatih Altaylı'nın yazısı olay oldu

04.08.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da devam eden orman yangınlarıyla ilgili gazeteci Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısı gündem oldu. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne 2019 yılında Barış Saylak'ın atandığını hatırlatan Altaylı "Liyakat dediğimiz de tam olarak budur." diye yazdı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak yine gündemde! Fatih Altaylı'nın yazısı olay oldu

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 8 gündür süren orman yangınlarıyla ilgili olarak kaleme aldığı yazısında 2019 yılındaki atama kararına dikkat çekti.

Gazeteci Altaylı, Yerel seçimlerde CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçerek aday olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede "Büyüksün reisim, elini öpmeye geleceğim" diyen Barış Saylak'ın Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne atanmış olmasını hatırlattı.

barıs saylak

Saylak'ın daha önce Milas Belediyesi'nde mezbaha sorumluluğu ve nikah memurluğu görevinde bulunduğunu belirten Altaylı, "Liyakat dediğimiz de tam olarak budur. Yani biz yanmayalım da kim yansın!" ifadelerini kullandı.

BARIŞ SAYLAK KİMDİR?

Barış Saylak, 1967 yılında Milas’ın Meşelik köyünde doğdu. İlkokulu Meşelik köyünde, Ortaokul ve liseyi Milas’ta okudu. 1984 yılında eğitime başladığı Ankara Üniversitesi Veterinerlik fakültesinden 1989 yılında mezun olan Saylak; 26 Şubat 1990 tarihinden, istifa ettiğim 20 Ekim 2013 tarihine kadar Milas Belediyesinde Veteriner Hekimlik görevimle birlikte 2 yıl Başkan yardımcılığı, 14 yıl encümen üyeliği, 3 yıl nikah memurluğu yaptı.

Erdoğan imzaladı! Barış Saylak Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı (Barış Saylak kimdir?)Erdoğan imzaladı! Barış Saylak Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı

1 Nisan 2014 yılından itibaren Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas Mezbaha Tesislerinde sorumlu yönetici olarak görev yapan Saylak, 12 Kasım 2018’ de Ak Parti Belediye Başkan adaylığı için yapmış olduğu görevinden istifa etti. Saylak, öğretmen Aysel Saylak ile evlidir.

Barış Saylak, 2019’da yapılan olan yerel seçimlerde AK Parti Muğla Milas Belediye Başkan Adayı oldu.

Seçimden 9 ay sonra 11 Kasım 2019’da Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Muğla
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