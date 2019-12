Muğla turizmi İzmir'de konuşuldu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de düzenlenen Travel Turkey Fuarı'na katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi, turizm sektörü ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla için bir master planına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Turizmde kaç yatağımız var, bu kadar yatağa ihtiyaç var mı tartışalım. Biz 'artık inşaatlar olmasın' derken turizm bakanımız Bodrum'da yeni turizm alanları ilan etti." diye konuştu.

İzmir'de Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce 'Muğla ekonomisi ve turizmin geleceği' konulu bir toplantı düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'ün ev sahipliğinde düzenlenen İzmir Travel Turkey Fuarı Muğla resepsiyonuna, Türkiye Seyehat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte ilçe belediye başkanları, ticaret odaları başkanları, seyahat acentaları ve çok sayıda turizm sektör temsilcisi katıldı.

Resepsiyona katılan ilçe belediye başkanlarına teşekkür eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, turizmin bütün aktörleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan Gürün, sorunları tartışıp ortak akılla çözmek için bu tür toplantılara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bu yıl turizmin Thomas Cook'un iflası ile büyük yara aldığını anlatan Gürün, "Her şerde bir hayır vardır. Gelecekte bunu yaşamamak için, bu olay bizi tedbir almaya yönlendirebilir. Bu sadece büyükşehirin çabasıyla olmaz. Yol haritası içinde bir araya gelip neler yapabileceğimizi konuşacağız" dedi.

Muğla'da 20 yılı aşkın süredir belediye başkanlığı görevini sürdürdüğünü anlatan Gürün, kentte kaç nitelikli yatağa sahip olunduğunun bilinmediğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"20 yıldır her turizm bakanına turizm master planı yapmayı öneriyorum. Muğla'nın özel bir yer olduğunu anlatıyor ve Türkiye genelinde değil, Muğla özelinde bir master plan yapılmasını istiyorum. Bir master plan yapmalıyız. Turizmde kaç yatağımız var, bu kadar yatağa ihtiyaç var mı tartışalım. Biz 'artık inşaatlar olmasın' derken turizm bakanımız Bodrum'da yeni turizm alanları ilan etti. Yetki onlarda. Oysa yetki yerelde olmalı. Verilere ve istatistiğe dayanan planlama yapılmalı."

ALT YAPI MALİYETLERİ

Bodrum'da ikinci konut fazlası olduğuna dikkat çeken Gürün, ikinci konutlarda kentsel dönüşümün planlanabileceğini söyledi. Bodrum'a 300 milyon TL'den fazla alt yapı yatırımı yaptıklarını belirten Gürün, Muğla'daki alt yapı yatırım maliyetinin 5 milyar TL'yi bulduğunu açıkladı. Kanalizasyon, su ve yağmur suyu standartını artırmak için 83 milyon Euro'luk kredi aldığını kaydeden Gürün "Yeni krediler ve borçlanmalar gerekli. Yeni yatak ve yatırıma gerek yok. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gökova körfezinde 70-80 marina yapılabilecek planlama getirdi" diye konuştu.

Büyükşehir Yasası'nda plan bütünlüğü ve disiplinin sağlanması gerektiğini söyleyen Gürün, yerele yetki ve sorumluluk ile kaynak aktarılması gerektiğini öne sürerek şöyle konuştu:

"Yerelleşmemiz gerekiyor. Denetimi bakanlık yapsın. Ama alt yapı düşünülmeden turizm alanı ilan edilmemeli. Alt yapıyı birlikte çözeceğiz. Başka çaresi yok. Her şey dahille ilgili sorunlar var. 2018'den 2019'a gelindiğinde 500 bin daha fazla turist aldık. Ama elde edilen gelir aynı. Çünkü kişi başı harcamayı arttırmalıyız. Bu kadar değerli coğrafyayı bedava denilecek paraya satıyoruz. Bu kadar ucuz olmamalıyız. Benim değerim bilinmeli. Turizm Bakanlığı'nın 2023 stratejik planında Muğla'da tek yer alan proje Datça'da ekoturizm projesi. Bodrum, Fethiye, Marmaris yok. Bu acıklı bir durum. 2023 planında sadece Datça yer alıyorsa bizim dertlerimizle ilgilenilmiyor demektir. Şu andan itibaren yeni imara açılacak her alanı turizm açısından durdurmalıyız. Kentimizi korumak ve geleceğe taşımak için birlik olmalıyız."

TURİZMDE DÖNÜŞÜM ZAMANI

Sektörel fuarlara ortak kararla birlikte katılınması gerektiğini söyleyen Başkan Gürün, Büyükşehir Belediyesi olarak üstlerine düşeni yapacaklarını ifade ederek, "Muğla'yı pırlantalı gerdanlık gibi sunacağız. Her destinasyon ve ilçemiz uluslararası üne sahip. Ama gelin bir ağaç gibi hür, bir orman gibi birlikte olalım. Bir bütünün parçalarısınız. Her ilçe birbirine katkı yapsın. Turisti gezdirelim" diye konuştu.

Çin ve Hindistan'ın en büyük nüfus miktarına sahip ülkeler olarak önümüzdeki 20 yılda en fazla turisti gönderecek devletler olduğunu vurgulayan Osman Gürün, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Onlar deniz kum güneş istemiyor. Kendi kültüründen farklı değerlerle ilgileniyor. Kıyıları görecek ama 110 antik kentimiz var. Onları öne çıkaralım. Kul köle olmadan karşılığını alarak bu değerleri sunmamız lazım. Turizm açısından dönüşümü sağlamamız lazım. Mecliste oluşturulan komisyon üyeleri ile neler yapılacağına karar verilecek. Birbirimizi yapıcı şekilde eleştirerek birlikte yol almamız lazım. Biz Muğlayız. Biz bir aileyiz. Bunu unutmayalım."

DİJİTAL TANITIM ATAĞI

Toplantıda konuşan Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala da 2020 sezonunun geçen yıldan biraz daha iyi olacağını belirterek turizmcileri heyecanlandıran gelişmeler olduğunu kaydetti. 40 yıldır turizmin içinde olduğunu belirten Kavala, "Büyükşehir olduktan sonra başkanımızın çalışmalarından memnun olurken altyapıya daha fazla katkı sağlanarak turizm ağırlıklı çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu toplantıda bir eksik var. Yabancı ve yerli tur operatörleri olmalıydı. Bodrum'un kendini koruması ve özüne sadık gelişmesi gerekiyor. Muğla ileride Türkiye'nin birinci turizm yöresi olacak" dedi.

Fethiye Ticaret Odası Başkanı Osman Çiran, son yıllarda turizmde dijital tanıtımın ön plana çıktığını söyleyerek Fethiye olarak dijital tanıtım için çalıştıklarını kaydetti. Tanıtımda fuarların önemini yadsıyamayacakların anlatan Çiran, "Fethiye olarak alternatif turizmle ilgili çalışıyoruz. Yamaç paraşütü ile turizmi 12 aya çıkardık. Çin'den yoğun talep var. Yamaç paraşütü için geliyorlar. Simülasyon gösterisi yapıyoruz. Sanal alemde uçuş deneyimi yaşatıyoruz" diye konuştu.

DEVLETTEN DESTEK TALEBİ

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ise konuşmasında her yıl 1.5 milyonu aşan yerli ve yabancı turist sayısı ile lokomotif ilçelerden biri olduklarını söyleyerek "Turizm gelirleri cari açığın yüzde 45'ini tek başına kapatarak önemini ortaya koyuyor. Turizm dünyada yaşanan en ufak olumsuzluğundan etkileniyor. Son 1 yılda turizm tanıtım katkı payı ve konaklama vergisi turizmcinin sırtına yük oldu. İflasını açıklayan Thomas Cook firması ilçe ekonomisine damgasını vurdu. Mağdur işletmeler var. Devletimizin desteğini bekliyoruz" dedi.

Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Ercan da şunları söyledi:

"Deniz kum güneş dışında kültür ve gastronomi turizmine ne kadar önem vermemiz gerektiğini biliyoruz. İlimizde turizmi 12 aya yayma adına Menteşe, Datça'da değişik etkinlikler yapılıyor. Maratonlar, açık deniz yüzme yarışları ve Menteşe tarhana festivaliyle bunun mümkün olduğunu görüyoruz. Eğitime önem verilmesi gerekir. Menteşe'de kentsel SİT alanını turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki süreçte Menteşe'de kültür turizmi varlığını öne çıkaracağız."

FOTOĞRAFLI