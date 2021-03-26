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Muğla Valiliği Kelebekler Vadisi'ne akan suyun işletmeler tarafından kullanılmadığını açıkladı

26.03.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi'ndeki şelalenin suyunun, herhangi bir işletme tarafından kullanılmadığının tespit edildiği bildirildi.

Muğla Valiliği Kelebekler Vadisi'ne akan suyun işletmeler tarafından kullanılmadığını açıkladı

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, Kelebekler Vadisi'ndeki şelalenin suyunun azalmasına yönelik bir gazetedeki haberin ardından inceleme yapıldığı belirtildi.

"KELEBEKLER VADİSİ'NE İNEN SUYUN KAYNAĞI DAHA AŞAĞIDA"

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince bölgede araştırmada bulunulduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Faralya Mahallesi'nin girişinde bulunan alanda suyun aktığı görülmüş, bölgede iki adet su deposu bulunduğu, depoların kaynaktan gelen boruyla doldurularak mahalleye içme ve kullanma suyu olarak verildiği, su depolarının ve boruların yeni yapılmadığı, işletmelerin kapalı olması nedeniyle depoların dolu olduğu ve suyun tahliye borusundan aktığı tespit edilmiştir."

Açıklamada, Faralya Muhtarı Hasan Karaburun ile görüşülerek Hisar mevkisindeki bütün ev ve işletmelerin üst kaynaktaki su depolarından su aldığı, herhangi bir yeni boru hattı yapımının olmadığı, bu mevkide iki farklı kaynak bulunduğu, Kelebekler Vadisi'ne inen suyun daha aşağıda başka bir kaynaktan çıktığı ancak yağışların az olması sebebiyle her iki kaynakta da su akışının önceki yıllara nazaran çok daha az olduğunun öğrenildiği belirtildi.

Kaynağın suyunun herhangi bir işletme tarafından kullanılmadığı ifade edilen açıklamada, "Herhangi bir boru hattının bulunmadığı, arazi yapısı gereği kaynağın mahalleden daha aşağı kotta olması sebebiyle su alımının olmadığı tespit edilmiştir." bilgisine yer verildi.

(AA)

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