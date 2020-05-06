Muğla Valiliği, Yılmaz Özdil'in villası için müfettiş talep etti

Gazeteci-yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil tarafından 2 Mayıs 2017 tarihinde 4,6 milyon liraya alınan Bitez Mahallesi'ndeki villa, yürürlükteki imar planında ticaret alanı sınırları içinde yer alıyordu. Bodrum Belediyesi, Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm-142,5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı tanzim ederek, bir süre sonra yapı kullanım izin belgesi verdi. Ticari alan vasfında olan yapı Özdil ailesi tarafından villaya çevrilirken, yapı ruhsatının tek katlı iki adet bitişik ofis ünitesi için düzenlendiği, ancak 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. İlavelerin ardından 310 metrekareye genişleyen villa için aile, 31 Aralık 2017 tarihine kadar olan yapıları kapsayan imar barışına başvurdu. Fakat yapılan araştırmalarda, kaçak yapılaşmanın imar barışından sonra da devam ettiği, 2018 yılında 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi.

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31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere çıkarılan İmar Affı için 8 Haziran 2018'de başvurular başlarken, Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, villanın bulunduğu bölgenin uydu fotoğraflarından, Özdil'in villasına yapılan teras ve müştemilatın İmar Barışı sonrasında kaçak olarak yapıldığını belirledi. Bu gelişme üzerine harekete geçen Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Özdil'in villasındaki imara aykırı alanları belirledikten sonra soruşturma başlattı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkımı için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. İmar Barışı'ndan sonra kaçak inşaat yaptırdığı belirlenen Özdil'in aldığı Yapı Kayıt Belgesi de iptal edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı da Yılmaz Özdil'in eşi adına kayıtlı villa için inceleme başlattı.