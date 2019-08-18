Muğla Valisi Civelek'in acılı günü 

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- MUĞLA Valisi Esengül Civelek'in 105 yaşındaki anneannesi Kübra Tumlu Aydın'ın Nazilli ilçesinde hayatını kaybetti. Tumlu, Nazilli'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla Valisi Esengül Civelek'in Nazilli ilçesinde Belediye Meydanı'ndaki Ali Molla İş Hanı'nın ikinci katında oturan anneannesi Kübra Tumlu, yaşlılığa bağlı olarak 105 yaşında yaşamını yitirdi. Kübra Tumlu için bugün Nazilli ilçesindeki Koca Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Muğla Valisi Esengül Civelek'in yanı sıra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesi Eski Başkanı Haluk Alıcık, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve Vali Civelek'in yakınları katıldı.

İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Tumlu, Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Muğla Valisi Esengül Civelek'in oldukça üzgün olduğu görüldü.

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