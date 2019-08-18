HABER

Muğla Valisi Civelek'in acılı günü 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 20:30 | Son Güncelleme

 MUĞLA Valisi Esengül Civelek'in 105 yaşındaki anneannesi Kübra Tumlu Aydın'ın Nazilli ilçesinde hayatını kaybetti.

Muğla Valisi Civelek'in acılı günü 

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- MUĞLA Valisi Esengül Civelek'in 105 yaşındaki anneannesi Kübra Tumlu Aydın'ın Nazilli ilçesinde hayatını kaybetti. Tumlu, Nazilli'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Muğla Valisi Esengül Civelek'in Nazilli ilçesinde Belediye Meydanı'ndaki Ali Molla İş Hanı'nın ikinci katında oturan anneannesi Kübra Tumlu, yaşlılığa bağlı olarak 105 yaşında yaşamını yitirdi. Kübra Tumlu için bugün Nazilli ilçesindeki Koca Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Muğla Valisi Esengül Civelek'in yanı sıra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesi Eski Başkanı Haluk Alıcık, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve Vali Civelek'in yakınları katıldı.
İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Tumlu, Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Muğla Valisi Esengül Civelek'in oldukça üzgün olduğu görüldü.

FOTOĞRAFLI

Muğla Valisi Civelek'in acılı günü Muğla Valisi Civelek'in acılı günü Muğla Valisi Civelek'in acılı günü Muğla Valisi Civelek'in acılı günü

PARTNERSapık milyarderin hapishane planları ortaya çıktı!Sapık milyarderin hapishane planları ortaya çıktı!
Madalya kürsüsünde evlilik teklifiMadalya kürsüsünde evlilik teklifi
GÜNCELLEME - Urla'da orman yangınıGÜNCELLEME - Urla'da orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

G.Saray'dan Hasan Şaş açıklaması

G.Saray'dan Hasan Şaş açıklaması

Ayrılıklar peş peşe geldi! Veda etti

Ayrılıklar peş peşe geldi! Veda etti

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de sivil aracın geçişi sırasında patlama!

Hakkari'de sivil aracın geçişi sırasında patlama!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İstanbul'da korku dolu anlar! Patlama sesi duydular, bina sallandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Patlama sesi duydular, bina sallandı

Ankara'yı sağanak vurdu

Ankara'yı sağanak vurdu

Korkunç olay! 14 aylık bebek pencereden düştü

Korkunç olay! 14 aylık bebek pencereden düştü

Şanlıurfa'da baraj gölünde facia! Çok acı olay

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.