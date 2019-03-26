Muğla ve Balıkesir'de göçmen kaçakçılarına operasyon

Muğla ve Balıkesir'de, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen 11 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GİM) Grup Amirliğince, düzensiz göçmenleri yurt dışına yasa dışı yollardan götürmek için kurulan bir şebeke tespit edildi.

Toplanan deliller üzerine harekete geçen ekipler, Muğla ve Balıkesir'de gözaltı kararı verilen 1'i yabancı uyruklu 11 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

