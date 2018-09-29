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Muğla ve çevresinde fırtına bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 08:54 | Son Güncelleme

Muğla ve çevresinde fırtına bekleniyor

Muğla ve çevresinde bu geceden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Yağışlar Muğla çevrelerinde gece
yarısından sonra etkili olacak. Hava sıcaklığı 1 ila 3 derece azalacak.

Rüzgar güney ve batı yönlerden orta, yağış anında kuvvetli, gece yarısından itibaren Muğla çevrelerinde ve Bodrum-Marmaris arasında fırtına
şeklinde esecek.

Dalga yüksekliğinin 2,5 metreye ulaşacağı belirtilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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