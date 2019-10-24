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Muğla ve İzmir'deki gümrük kaçağı sigara ve sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 21:31 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli serbest bırakıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi ile İzmir'de düzenlenen operasyonda piyasaya gümrük kaçağı sigara ve sahte içki sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, serbest bırakıldı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.T. ve H.T, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, dün Bodrum ile İzmir'de 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Farklı miktarlarda gümrük kaçağı sigara, tütün, elektronik sigara ve sahte içki ele geçirilen operasyonda, biri sahte kimlikli 8 kişi gözaltına alınmıştı.

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