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Muğla ziyaretçilerini her mevsim ayrı güzellikle karşılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 09:40 | Son Güncelleme

Muğla'daki Köyceğiz Gölü, her mevsim ziyaretçilerini büyülüyor. Doğa tutkunlarının akınına uğrayan Köyceğiz Gölü, turistlere görsel şölen sunuyor. Bitki ve kuş çeşitliliği ile göz dolduran bölge, bakir doğası ile 52 kilometrekarelik alanı kaplıyor.

180 kuş türüne ev sahipliği yapan Köyceğiz Gölü, fotoğraf sanatçılarının da uğrak noktaları arasında. Tabloları aratmayan güzelliklere ev sahipliği yapan Köyceğiz, binlerce yıllık tarihi eserlere de ev sahipliği yapıyor.

Muğla'daki Köyceğiz Gölü, bitki ve kuş çeşitliliğindeki zenginlik, sunduğu görsellik ile her mevsim, doğa tutkunlarının akınına uğruyor. Bakir doğası ile dikkat çeken 180 kuş türünü ağırlayan, 52 kilometrekare yüzölçümüne sahip Köyceğiz Gölü, görselliğiyle beğeni toplarken; huzur arayanların da adresi oluyor.
Su sporu yapmanın mümkün olduğu göl, özellikle kürek takımlarının uğrak yerlerinden biri olarak öne çıkıyor. Tabloları aratmayan güzelliğiyle Köyceğiz Gölü, doğa tutkunları ve fotoğraf sanatçılarının da tercih ettiği adreslerin başında geliyor.
Kentin tanıtımına önem veren Muğla ve Yöresinde Yaşayan Yabancıların Dayanışma Derneği'nin Başkanı Halil Karanfillioğlu, "Köyceğiz, binlerce yıllık Likya, Karya, Roma, eski Yunan, Selçuklu ve Osmanlı kültürlerinin üst üste bindiği tarih hazinesine sahip bir bölge. Köyceğiz ile Ortaca ilçesinin turistik bölgesi Dalyan Mahallesi çevresinde, 700 civarında çiçekli bitki, ibreli ve eğrelti türü bulunduğu tahmin ediliyor.
Havzada hemen her türden sürüngen, memeli hayvanlar ile 180 kuş türü bulunuyor. Bunlar arasında iki önemli tür, İzmir yalıçapkını ve alaca yalıçapkını var. Leylekler bölgedeki yerleşim alanlarının hemen hepsinde kuluçkaya yatıyor. Koruma alanlarında yaban keçileri, porsuk, kurt ve karakulaklar yaşıyor. Ölmeden önce görülmesi gereken yerlerden biri" dedi.
Karanfillioğlu, ülke genelinde bilinen çamur banyoları ve Kaunos Antik Kenti'nin de Köyceğiz sınırları içinde olduğunu ifade etti.
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Muğla Köyceğiz

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