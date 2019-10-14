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Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 15:28 | Son Güncelleme

Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Devriye görevindeki Sahil Güvenlik ekipleri, Turgutreis Mahallesi açıklarında tespit edilen lastik botu durdurdu. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekiplerin Keçi Adası kuzeydoğusunda yaptığı devriyede hareket halindeki lastik bota yapılan müdahalede göçmen kaçakçılığı organizasyonunda yer aldığı ileri sürülen Türk uyruklu bir kişi de gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli ile 10 düzensiz göçmen Turgutreis Limanı'na getirilerek jandarma ekiplerine teslim edildi.

Düzensiz göçmenlerin işlemleri sonrası Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi.

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