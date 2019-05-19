Muğla'da 100. Yıl Yürüyüşü coşkusu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 100. Yıl Yürüyüşü’nde coşku yaşandı. Yaklaşık 5 bin kişi ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle yürüdü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüş büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüşe katılan yaklaşık 5 bin kişi, İzmir Marşı eşliğinde ellerinde meşaleler, Türk bayrakları ile Atatürk posterleriyle Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne kadar yürüdü. Yol boyunca 'Ne mutlu Türk'üm diyene' sloganlarını atan topluluğun yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.

Meydana kurulan platform üzerinden vatandaşlara seslenen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Osman Gürün, 100 yıl önce 19 Mayıs 1919’da, tam bağımsız, demokratik ve halk egemenliğine dayalı Türkiye Cumhuriyeti fikrinin Samsun yolundaki Bandırma Vapuru’nda atıldığını söyledi. Başkan Gürün, "19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa edecek gençlerimizin ve hepimizin Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’dır. Bayramımız kutlu olsun. Fikirleri ve devrimleri ile her zaman yaşayacak olan Ata’mızı saygı ve şükranla anıyor, onun rehberliğinde Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyetler seviyesine hep birlikte çıkaracağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

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