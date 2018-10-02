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Muğla'da 117 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 19:34 | Son Güncelleme

Muğla'da 117 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki ayrı noktada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 117 yabancı uyruklu yakalandı.

Fethiye-Antalya karayolu Çırpı mevkisinde çalışma yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 2 minibüs ve 1 otomobilde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Pakistan, Filistin ve Irak uyruklu 50 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişine aracılık ettikleri belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Göcek Mahallesi İnlice mevkisinde göçmen grubu olduğu ihbarı alan jandarma ekipleri de bölgede çalışma başlattı.

Yol kenarında kimlik kontrolü yapan ekipler, Pakistan uyruklu 67 kişiyi yakalayarak Göcek Jandarma Karakol Komutanlığına götürdü.

İstanbul'dan geldikleri ve denizyoluyla Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptıkları değerlendirilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye göçmen kaçak Muğla

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