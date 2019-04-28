Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kargı Adası'nın güneyinde yarıya kadar denize batmış jet-skiyi tespit etti. Bölgeye giden ekipler, suda üç kişi olduğunu fark etti.
Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları sırada jet-skiden düştükleri anlaşılan ikisi Suriyeli, biri Filistinli düzensiz göçmenler, sahil güvenlik botuna alınarak Turgutreis Limanı'na getirildi.
Karaada mevkisinin güneyinde tespit edilen fiber tekneyi incelemeye giden ekipler de içinde 9 düzensiz göçmen olduğunu belirledi.
Suriyeli ve Filistinli düzensiz göçmeler, bota alınarak aynı limana getirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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