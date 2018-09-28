Muğla'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bitez Limanı'na getirilen yabancı uyrukluların makilik alana kaçtıklarını belirledi.

Liman çevresinde araştırma yapan ekipler, düzensiz göçmenlerin bölgeye getirilmesinde kullanıldığı değerlendirilen iki otomobili tespit etti. Koyda fiber tabanlı şişme bot ele geçirildi.

Makilik alanda yapılan aramada aralarında kadın ve çocukların da olduğu 14 düzensiz göçmen yakalandı. Somali ve Yemen uyruklu düzensiz göçmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

