Muğla'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik unsurları, Ortakent-Yahşi Mahallesi'nden bir grubun lastik botla Yunanistan istikametine seyrettiğini tespit etti.
Ekiplerce durdurulan lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistin ve Irak uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığındaki işlemlerin ardından düzensiz göçmenler, Muğla Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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