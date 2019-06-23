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Muğla'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 18:18 | Son Güncelleme

Muğla'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince, Alacaburun açıklarında devriye sırasında seyir halindeki lastik bot durduruldu.

Botta, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan Kongo ve Pakistan uyruklu 15 kişinin bulunduğu belirlendi.

Güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum göçmen Muğla

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