HABER

Muğla'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 20:58 | Son Güncelleme

Muğla'da 15 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ve Milas ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye hazırlanan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Datça'nın Hurmabükü Koyu'nda yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında, Yunanistan'a gitme hazırlığındaki Suriye, Filistin ve Mısır uyruklu 9 düzensiz göçmeni denize açılmadan yakaladı.

Datça Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

Milas'ın Çökertme Koyu'nda ise devriye görevi yapan ekipler, fiber tekneyle kaçmayı planlayan 6 Irak uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarma ekiplerine teslim edildi.

PARTNERHadise'den küvet pozuHadise'den küvet pozu
Hurda malzemeden drone yapan Hakkarili genç TEKNOFEST için İstanbul’daHurda malzemeden drone yapan Hakkarili genç TEKNOFEST için İstanbul’da
Minik Leyla'nın davasında flaş gelişmeMinik Leyla'nın davasında flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Datça Göçmen Kaçakçılığı Milas Muğla

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

'Ben de izlerken küfür ediyorum...'

'Ben de izlerken küfür ediyorum...'

Yargı paketinde önemli gelişme!

Yargı paketinde önemli gelişme!

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir tutuklandı

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

İmamoğlu'ndan 'kimyasal yağış' iddialarına açıklama

İmamoğlu'ndan 'kimyasal yağış' iddialarına açıklama

Minik Leyla’nın davasında 12 tanık ifadesini değiştirdi

12 tanık ifadesini değiştirdi!

İstanbul’da yağmur trafiği felç etti

İstanbul’da yağmur trafiği felç etti

Arnavutköy'de aile katliamı! Annesini, üvey babasını ve iki kardeşini öldürdü

İstanbul'da aile katliamı!

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama talebi

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama talebi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.