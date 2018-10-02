Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, denizden yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışanlarla ilgili çalışma başlattı.

Alınan ihbar üzerine Bitez Limanı'nda düzenlenen operasyonda, Somali ve Yemek uyruklu 18 kişi ile yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan G.K, M.E, M.E. ve İ.F. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

