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Muğla'da 18 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 15:55 | Son Güncelleme

Bir organizatör gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 düzensiz göçmen ile bir organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bitez açıklarında tespit edilen fiber tekneye müdahale etti.

Teknedeki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 18 düzensiz göçmen ile bir Türk organizatör yakalandı.

Bodrum Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği, organizatörle ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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