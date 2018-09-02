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Muğla'da 2 ayrı trafik kazasında: 1 ölü, 13 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 10:48 | Son Güncelleme

MUĞLA'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 10'u ağır 13 kişi yaralandı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 10'u ağır 13 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobile, düğüne gitmek için 9 kişinin binmesi dikkat çekti. İlk kaza, dün gece Ula'nın Gökova Mahallesi Ataköy Mevkisi'nde meydana geldi. Fethiye yönüne giden Coşkun Özer yönetimindeki 45 ZC 2723 plakalı tur otobüsü, yolun solunda bulunan dinlenme tesislerine girmek için manevra yaparken, karşı yönden gelen Hasan Dalman yönetimindeki 34 PV 0576 plakalı otomobille çarpıştı. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobilde bulunan Nur Banu Dalman (22), Fatma Dalman (43), sürücü Hasan Dalman, İbrahim Dalman ve Fatih Cebeci (26) yaralandı. Otobüstekiler ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan Fatma Dalman ve Hasan Dalman'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. DÜĞÜN YOLUNDA KAZA Diğer kaza Menteşe ilçesinin kırsal Göktepe Mahallesi'nde yine gece meydana geldi. Mehmet Kuyualan (65) yönetimindeki 48 NC 994 yönetimindeki otomobil aşırı hız sonucu virajı alamayarak boş tarlaya uçtu. Çevredekilerin ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobildeki 9 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan Pakize Çilenger'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan Mehmet Kuyualan, Neriman Çilenger (58), Behiye Kuyualan (66), Sudem Çilenger (14), Ayşe Kurt, Şenay Kurt (37) Nurgül Kurt (35) ve Şule Çilenger (18) ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Eğitim Araştırma ile Özel Yücel Hastaneleri'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Çamoluk Mahallesi'ndeki düğününe giderken kaza yaptıkları öğrenilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Her iki kazayla ilgil olarak güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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