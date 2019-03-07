HABER

Muğla'da 2 caretta caretta ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 23:45 | Son Güncelleme

Ortaca ilçesi Dalyan Kanalı'nda, iki caretta carettanın öldüğü tespit edildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, kanal ve çevre temizliği yapan yerleşik yabancılar, kanal sazlıkları arasında iki caretta carettayı ölü buldu.

Dalyan Mahallesi'nde 6 yıldır çevre ve kanal temizliği yaban İngiliz, Alman, İskoç ve Hollandalı yerleşik yabancılar, çöp topladıkları sırada sazlıklar arasında hareketsiz duran iki deniz kaplumbağasını fark etti.

Yerleşik yabancılar, durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerine bildirdi.

Kanaldan çıkarılan deniz kaplumbağalarının öldüğü belirlendi. Caretta carettalar incelenmek üzere, İztuzu Sahili’ndeki DEKAMER'e götürüldü.

PARTNER'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım''Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
Başkan Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdiBaşkan Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdi
Almanya'da Regaip KandiliAlmanya'da Regaip Kandili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
caretta caretta Dalyan Kanalı Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkez Muğla yerleşik yabancılar

En Çok Okunan Haberler

Ölüm, hiç beklemediği anda geldi! Feci olay

Ölüm, hiç beklemediği anda geldi! Feci olay

TOKİ'nin konut kampanyasına rekor başvuru!

TOKİ'nin konut kampanyasına rekor başvuru!

Göz gözü görmüyor! Böyle bulundular

Göz gözü görmüyor! Böyle bulundular

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Menderes Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdi

Başkan Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdi

07 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Giresun’un Eynesil ilçesinde taciz iddiası! Vatandaşlar tepki gösterdi

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı! Duyan herkes oraya koştu

Ümraniye'de annesini öldüren lise öğrencisi tutuklandı

Annesini beyzbol sopasıyla öldürmüştü! Türkiye'nin kanını donduran olayda flaş gelişme

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı! İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı! İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi

FETÖ firarisi Aydın'da yakalandı

FETÖ firarisi böyle yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.