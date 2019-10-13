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Muğla'da 2. Tarhana Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 17:09 | Son Güncelleme

Menteşe ilçesinde düzenlenen festivalde, katılımcılara coğrafi işaret tescilli tarhana çorbası dağıtıldı - Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde, eğlence ve konser etkinlikleri ise Barış Pınarı Harekatı nedeniyle iptal edildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde coğrafi işaret tescilli tarhananın tanıtımı için 2. Tarhana Festivali düzenlendi.

Muğla İçin Gelecek Platformu tarafından ilçedeki tarihi Saburhane Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Muğla Göce tarhanası tanıtıldı. Vatandaşların katılımı ile kazanlarda tarhana çorbası yapıldı ve meydanı dolduranlara dağıtıldı. Tarhananın yanı sıra ev yapımı turşu ile lokma da ikram edildi.

Ayrıca festival kapsamında tarihi sokaklarda yöresel ürünlerin satışının yapıldığı stantlar oluşturuldu. Tarihi Apostol Hanı'nda çocuklar için yaratıcı drama ve boyama etkinliği de düzenlendi.

Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde, eğlence ve konser etkinlikleri ise Barış Pınarı Harekatı nedeniyle iptal edildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Muğla'nın kendine özgü yemek kültürünün tanıtıldığı bir şenliğin yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Tescili alınan Muğla köftesi ve Muğla saraylısının da pazarlanması, paketlenmesi ve tanıtılması gerektiğini dile getiren Gürün, turizmin deniz, kum ve güneş üçgeninden çıkıp, kültürle zenginleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kültür turizmine doğru bir eğilim olduğunu ifade eden Gürün, "Kültür değerlerimizi sunabildiğimiz oranda gelecekte turizmde var olacağız. Gelecek 20 yıl içinde turizm operatörlerinin belirttiği gibi Çin ve Hindistan dünyaya en fazla turist gönderen ülkeler olacak. Müzik, tarihi dokular ve arkeolojik değerleri ortaya koyup onlara sunmalıyız. Yemek kültürü de bunlardan birisi." diye konuştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de kültürlerin kolay oluşan olgular olmadığını, yüzyıllar içinde meydana geldiğini anlattı.

Tarhananın da bir kültür ürünü olduğuna işaret eden Çiçek, "Tarhanaya baktığımda bir gıda mühendisliği ürünü görüyorum. Büyüklerimiz gıda mühendisliği yapmışlar. Aylarca, yıllarca kendi halinde bozulmadan saklanabiliyor. Bugün bilim adamları bu malzemeleri araştırıyorlar. Muğla'da bu yapılan aslında bilimdir. Bu ürünün markalaşması gerekiyor. Muğla Üniversitesi bu süreçte rol alarak şehirle bütünleşmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Muğla Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Ercan da Muğla Göce tarhanasının eylül ayında coğrafi işaret tescili aldığını belirtti. Muğla saraylısı ve Muğla köftesinin ise geçen yıl nisan ayında coğrafi işaretli ürünler listesine girdiğini anımsatan Ercan, başvurusu yapılan diğer 6 ürün için de çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise tarhananın yöresel en önemli ürünlerinden biri olduğunu söyledi. Muğla tarhanasının bir çorbadan farklı olduğunu dile getiren Gümüş, "İçindeki malzemelere baktığımız zaman gerçekten bir yemek. Karabağlar Yaylası'nda ne yetişiyorsa içinde var. Buğdayından, yoğurdundan etine kadar, börülcesi, kırmızı biberi hepsi yaylada yetişiyor. Zamanında yetiştirip, hepsini harman edip tarhana çorbasını oluşturmuşlar." dedi.

Gümüş, bu kültürü yaşatmaya devam edeceklerini bildirdi.

- Konser ve eğlenceler iptal edildi

Muğla İçin Gelecek Platformu Başkanı Tolga Yüksel ise Barış Pınarı Harekatı nedeniyle festival programında bulunan eğlence ve konserleri iptal ettiklerini söyledi.

Festivalin bu yıl ikincisini düzenlediklerini aktaran Yüksel, "2015 yılında kurduğumuz platformumuzla Muğla'nın kültürel zenginliğini geleceğe taşımaya çalışıyoruz. İlk festivalde diğer şehirlerden de katılım olduğunu fak ederek bu yıl festivalin kapsamını geliştirdik. Bugün burada sadece tarhana değil, Muğla'da yetişen tüm yerel ürünlerin stantları açıldı." dedi.

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2. Tarhana Festivali kültür turizmi Menteşe Muğla

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