Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde devriye görevi sırasında, yasa dışı geçiş hazırlığındaki bir grubu tespit etti.

Suriye, Filistin ve Somali uyruklu 6'sı çocuk 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Ula Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.

