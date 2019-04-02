Muğla'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Torba Mahallesi'nde polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurulan minibüste, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu belirlendi.

Farklı illerde "geçici koruma kimlik belgesi" ile yaşadıkları anlaşılan aralarında kadın ve çocuklarında da bulunduğu 21 düzensiz göçmen, gerekli işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Minibüs şoförüne de cezai işlem uygulandığı bildirildi.

