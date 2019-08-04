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Muğla'da 22 kaçak göçmen yakalandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 21:47 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adası'na geçmeye çalışan 22 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Muğla'da 22 kaçak göçmen yakalandı 

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adası'na geçmeye çalışan 22 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 18.00 sıralarında ilçe merkezine 30 kilometre mesafede AKTUR Tatil Sitesi açıklarında lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, lastik botu durdurarak botta bulunan 14'ü Irak, 5'i Suriye ve 3'ü Filistinli olmak üzere toplam 22 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Datça limanına getirildi. Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçakların içinde bulunduğu lastik botun havası indiği için batmak üzere olduğu öğrenildi. Son anda kurtarılan kaçak göçmenlerden ikisinin, bota binmeden önce dağlık yolda gizlice sahile inmeye çalıştıkları sırada düşerek yaralandığı belirtildi. İki yaralı göçmen, Datça Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Kaçak göçmenlerin, kimlik tespit çalışmalarının tamamlanmasından sonra, Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri öğrenildi.

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Muğla'da 22 kaçak göçmen yakalandı Muğla'da 22 kaçak göçmen yakalandı

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