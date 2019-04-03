Muğla'da 24 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Turgutreis Büyük Kiremit Adası açıklarında fiber bir tekneyi durdurdu. Teknede yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan 23 Filistin ve bir Mısır uyruklunun bulunduğu belirlendi.

Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin kullandığı tekneye el konulduğu öğrenildi.

