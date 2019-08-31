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Muğla'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 22:33 | Son Güncelleme

Muğla'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Afganistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla-Aydın kara yolundaki bir menfezde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fark edenler durumu polise bildirdi. Bölgeye giden ekipler, menfezde Afganistan uyruklu 8'i çocuk, 7'si kadın 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin yol izin belgelerinin bulunduğunun belirlenmesi üzerine İl Göç İdaresi yetkililerine haber verildi. Menfezden çıkartılan Afganlar gitmelerine izin verilen şehre sevk edilmek üzere Muğla Otogarı'na götürüldü.

Göçmenlerin ifadesinde, Çanakkale İl Göç İdaresi Müdürlüğünce kendilerine Eskişehir'e gitmeleri için yol izin belgesi verildiğini ve kişi başı 60 lira karşılığında bir otobüs şoförüyle anlaştıklarını söylediği belirtildi.

Otobüs şoförünün kendilerini Eskişehir diye Muğla'ya getirdiğini iddia eden düzensiz göçmenlerin şoförden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Menfezde 4 gün geçirdikleri anlaşılan göçmenlerin bitkin oldukları dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Eskişehir Muğla yol izin belgesi

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