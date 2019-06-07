Muğla'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta Hakan Çalkı'nın kullandığı 34 DD 876 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı, ardından yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan biri çocuk iki kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bodrum Acıbadem Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada kaza, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, kavşağa giren otomobilin kaldırıma çıkması ve ağaca çarptıktan sonra ileride durması yer alıyor.

