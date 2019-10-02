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Muğla'da 3 mahalle halkından arazi davası kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 20:51 | Son Güncelleme

MARMARİS'te 3 mahallede yaşayanlar, yıllardır süren arazi davasında aleyhlerine verilen karara tepki gösterdi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te 3 mahallede yaşayanlar, yıllardır süren arazi davasında aleyhlerine verilen karara tepki gösterdi.

Hisarönü, Çamlı ve Karacasögüt mahallelerinde yaşayanlar ile Mihrişah Sultan Vakfı mirasçıları arasında yıllardır süren davayla ilgili Marmaris Kadastro Mahkemesi'nde mahallelinin aleyhine karar açıklandı. Mahkeme, dava konusu parsellerin Mihrişah Sultan Vakfı mirasçısılarına verilmesini kararlaştırdı. Dava konusu olan yerler, 400 milyon metrekareyi aşkın alanı kapsıyor. Söz konusu araziye ise 40 milyar dolar değer biçiliyor. Duruşma sonrası 3 ayrı mahalleden 500 kişilik grup, adliye önünde açıklama yaptı. Atalarından itibaren 2 asırdır Hisarönü Mahallesi'nde yaşadıklarını söyleyen Mehmet Çelikalp, "Neredeyse bir asır süren davalar sonucunda 2001 yılında mahkeme kararını vererek köylüyü haklı buldu. Davayı kazandıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti bize tapularımızı verdi. O dönem davayı kazandık ve Yargıtay'a gitti. Yargıtay'da köylüyü haklı buldu. 3 bin 700 kişi tapularını aldı. Geriye 300 dosya kaldı. Bu 300 dosyada hak iddia eden karşı taraf tekrar dava açtı. Bugün görülen mahkemede bizim haklı olduğumuz davada aleyhimize sonuç çıktı. Davaya bakan hakim yeni olduğunu ve konuyu bilmediğini söyledi. Nasıl bir oyun oynanıyor çözmüş değiliz. Alınmış tapular ve verilmiş kesin mahkeme kararı ve gerekçeleri tamamen yok sayılıyor. Uzun süren davalar nedeniyle maddi ve manevi çöküntü yaşadık" dedi.

Hisarönü Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Taştekin, "Bugünkü bir dosyada, aleyhimize karar verildi. Bizim kazanılmış haklarımız var. Elimizden kimse alamaz, topraklarımızı da verdirmeyiz" dedi.

Açıklama sonrası grup, bölgeden ayrıldı.

DAVA HAKKINDA

71 yıllık dava, Marmaris'in Hisarönü, Çamlı ve Karacasöğüt kırsal mahallelerindeki, yaklaşık 40 milyar dolar olduğu belirtilen 400 bin dönüm üzerinde arazinin mülkiyetini kapsıyor. Mihrişah Sultan Vakfı mirasçıları olan Şerefli Ailesi ve Metin Kaya Çağlayan ile köylüler arasında, bu arazilerin mülkiyeti konusunda anlaşmazlık çıktı. Şerefli Ailesi ve Çağlayan, ellerindeki tapu ile bu alan üzerinde hak iddia ederken, köylüler böyle bir tapunun olmadığını, dedelerinden kalan toprakların kendilerine ait olduğunu savundu.1948 yılından beri süren davada 2001 yılında Marmaris Kadastro Mahkemesi Hâkimi Selma Bellek, köylülerden Ali Çetin adına açılan dosyada, dava konusu arazinin Çetin lehine tapuya kaydına karar verdi. Mihrişah Sultan Vakfı varislerinden Şerefli Ailesi ve ortağı Metin Kaya Çağlayan, bu kararı temyiz etti. Yargıtay da, Marmaris Kadastro Mahkemesi'nin kararını aynen onayıp, Şerefli Ailesi'nin elinde bulunan tapunun iptaline, köylünün haklılığına karar vermişti.

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