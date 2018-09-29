Muğla'da 3. Zeytin Hasadı etkinliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turistler, oteldeki 700 yıllık zeytin ağaçlarından hasat yaptı.
Bodrum'un Kaynar mevkisindeki 5 yıldızlı bir otelde, Zeytin Dostu Derneğinin desteğiyle 3. Zeytin Hasadı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, otel alanında bulunan ve "anıt" özelliği taşıyan 300 ile 700 yıllık ağaçlardan zeytin toplandı.
Otelde tatillerini sürdüren yerli ve yabancı misafirlerin davet edildiği etkinlikte, animasyon ve halk oyunları grupları gösteri sundu.
Renkli görüntülerin yaşandığı hasat etkinliğinde, toplanan zeytinlerin yağı sıkılarak turistlere ikram edildi.
Otelin Genel Müdürü Mehmet Tulunay, gazetecilere yaptığı açıklamada, otelde 300'e yakın zeytin ağacı bulunduğunu, bunlardan bazılarının "anıt ağaç" olduğunu söyledi.
İnsanlara zeytinyağının önemini anlattıklarını belirten Tulunay, "Verdiğimiz minik şişelerde sıkılan zeytinyağlarını misafirlere dağıttık. Hem yerli hem de yabancı turistlere böyle bir etkinlik yaşatmaktan mutluluk duyuyoruz. Rus misafirlerimiz etkinliğe yoğun ilgi gösterdi." diye konuştu.
Zeytin Dostu Derneği Muğla Temsilcisi Feridun Kaykı da oteldeki anıt ağaçların korunmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Rusya'dan tatil için gelen Valentina Aksukova ise beş yıldızlı otelde zeytin hasadı yaptığı için çok şaşkın ve keyifli olduğunu ifade etti.
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