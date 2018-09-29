HABER

Muğla'da 3. Zeytin Hasadı etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 19:41 | Son Güncelleme

Bodrum'da düzenlenen etkinlikte, yerli ve yabancı turistler, 700 yıllık ağaçlardan zeytin topladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turistler, oteldeki 700 yıllık zeytin ağaçlarından hasat yaptı.

Bodrum'un Kaynar mevkisindeki 5 yıldızlı bir otelde, Zeytin Dostu Derneğinin desteğiyle 3. Zeytin Hasadı etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, otel alanında bulunan ve "anıt" özelliği taşıyan 300 ile 700 yıllık ağaçlardan zeytin toplandı.

Otelde tatillerini sürdüren yerli ve yabancı misafirlerin davet edildiği etkinlikte, animasyon ve halk oyunları grupları gösteri sundu.

Renkli görüntülerin yaşandığı hasat etkinliğinde, toplanan zeytinlerin yağı sıkılarak turistlere ikram edildi.

Otelin Genel Müdürü Mehmet Tulunay, gazetecilere yaptığı açıklamada, otelde 300'e yakın zeytin ağacı bulunduğunu, bunlardan bazılarının "anıt ağaç" olduğunu söyledi.

İnsanlara zeytinyağının önemini anlattıklarını belirten Tulunay, "Verdiğimiz minik şişelerde sıkılan zeytinyağlarını misafirlere dağıttık. Hem yerli hem de yabancı turistlere böyle bir etkinlik yaşatmaktan mutluluk duyuyoruz. Rus misafirlerimiz etkinliğe yoğun ilgi gösterdi." diye konuştu.

Zeytin Dostu Derneği Muğla Temsilcisi Feridun Kaykı da oteldeki anıt ağaçların korunmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rusya'dan tatil için gelen Valentina Aksukova ise beş yıldızlı otelde zeytin hasadı yaptığı için çok şaşkın ve keyifli olduğunu ifade etti.

PARTNERTürk mühendisler yaptı! İşte TSK'nın yeni insansız hava aracıTürk mühendisler yaptı! İşte TSK'nın yeni insansız hava aracı
Sebze kasaları, alev alev yandıSebze kasaları, alev alev yandı
'Yalova'daki deniz çekilmesi, meteorolojik bir olay' (2)'Yalova'daki deniz çekilmesi, meteorolojik bir olay' (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anıt ağaç bodrum Muğla otel zeytin Zeytin hasadı

En Çok Okunan Haberler

Nusret'ten yangın açıklaması!

Nusret'ten yangın açıklaması!

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Okulda skandal! Biri öptü biri videoya çekti

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Muharrem İnce'den McKinsey yorumu: Ayıptır! Utandırmayın bu milleti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur minibüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenler

Tropik fırtına için bir uyarı da AFAD'dan! İşte yapılması gerekenler

TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var

TSK kahreden haberi duyurdu: Şehit ve yaralılar var

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.