Muğla'da 30. Uluslararası Biyofizik Kongresi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlayan "30. Uluslararası Biyofizik Kongresi"nde biyofizik, tıbbi biyoloji, fizyoloji, biyoloji, radyoloji, nükleer tıp bölümlerini ilgilendiren konular ele alınacak.
Türk Biyofizik Derneği ile Sungulets Yachting ve Travel tarafından, Gümbet Mahallesi'ndeki otelde düzenlenen kongreye, 5 ülkeden 100'e yakın uzman ve bilim adamı katılıyor.
Kongrede, Türkiye'nin önemli üniversitelerinden gelen akademisyenlerin yanı sıra Ukrayna, İngiltere, Danimarka, İspanya, Avusturya'dan uzman katılımcılar da biyofizik, tıbbi biyoloji, fizyoloji, biyoloji, radyoloji, nükleer tıp bölümlerini ilgilendiren konular hakkında sunumlar yapılacak.
Kongrede organ, doku ve klinik görüntülemeyle ilgili yenilikler de tartışılacak.
Girne Amerikan Üniversitesi Biyofizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Can Akyolcu, kongrenin, tıp alanında düzenlenen önemli kongrelerden biri olduğunu söyledi.
Akyolcu, kongrenin dünyada moleküler düzeyde hastalığın oluşmadan önce yakalanması ve buna karşı çarelerin aranması konusunda ilerlemeler için taban oluşturduğuna işaret etti.
Kongre, yarın yapılacak sunumların ardından sona erecek.
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