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Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 01:03 | Son Güncelleme

Yasa dışı geçişlere aracılık ettiği öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Zorlar Mahallesi'nde bir otomobil ile minibüsü durdurdu.

Araçtaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişe aracılık ettikleri öne sürülen Y.A, K.İ, Ç.İ. ve Afgan uyruklu H.U. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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düzensiz göçmen Fethiye gözaltı Muğla polis

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