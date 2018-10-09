Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Zorlar Mahallesi'nde bir otomobil ile minibüsü durdurdu.

Araçtaki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişe aracılık ettikleri öne sürülen Y.A, K.İ, Ç.İ. ve Afgan uyruklu H.U. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

