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Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 22:43 | Son Güncelleme

Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan iki lastik bottaki 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Datça Limanı açıklarında hareket halindeki iki ayrı lastik botu durdurdu.

Ekipler botlardaki, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistin ve Suriye uyruklu 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Datça Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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Datça düzensiz göçmen Muğla

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