HABER

Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 20:38 | Son Güncelleme

Muğla'da 35 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, ihbar üzerine Kargı Adası ve Turgutreis açıklarında iki lastik botu durdurdu.

Lastik botlarda Afganistan, Filistin, Suriye, Somali, Kongo, Pakistan, Gabon, Senegal, Burundi ve Güney Afrika uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 35 düzensiz göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği öğrenildi.

Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı
Otomobilin çarptığı kadın öldüOtomobilin çarptığı kadın öldü
Maltepe'de D-100 Karayolu'nu kilitleyen kazaMaltepe'de D-100 Karayolu'nu kilitleyen kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum deniz düzensiz göçmen Muğla Sahil Güvenlik

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Bülent Arınç: KHK bir faciadır!

Bülent Arınç: KHK bir faciadır!

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

Yaşadıkları sıkıntıya çare arıyorlardı

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Feyzioğlu'ndan flaş açıklama: TSK 8 günde yerle bir etti

Feyzioğlu'ndan flaş açıklama: TSK 8 günde yerle bir etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski CHP Milletvekili Eren Erdem cezaevinden çıktı! İşte ilk fotoğraflar

Eren Erdem cezaevinden çıktı! İşte ilk fotoğraflar

Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu

Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu

Son dakika! Fransa Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Türkiye-Fransa geriliminde yeni perde!

Meteoroloji'den Doğu Anadolu'da sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den Doğu Anadolu'ya kar uyarısı!

Son dakika: İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik durma noktasına geldi!

İstanbul'da trafik kilit!

Son dakika: Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi'nde bomba paniği

Telefonla bomba ihbarı yapıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.