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Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem -1

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 09:52 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA) - MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Menteşe ilçesinde saat 03.24'te Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'de depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini ise 3.6 kilometre olarak kaydetti.

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