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Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 19:25 | Son Güncelleme

Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Bölgede devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Karaincir Koyu ve Meteor Beach açıklarında iki lastik botu durdurdu.

Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Afganistan ve Suriye uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum göçmen Muğla

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