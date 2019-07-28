Muğla'da 37 kaçak göçmen yakalandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinden tekneyle yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Güney Ege'de devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik ekipleri, Dalaman'ın Kille açıklarında, 'Far out' isimli tekneyle Yunan adalarına geçmeye çalışan bir grubu fark etti. Tekneye operasyon düzenleyen ekipler, Suriye ve Iraklı 37 kaçak göçmeni yakaladı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler, yasal işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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