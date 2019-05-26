Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem

MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’nın Yatağan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yatağan ile çevre ilçelerde de hissedilen, kısa süreli korkuya neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

​İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Muğla’nın Yatağan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 15.07'de meydana geldi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, can ve mal kaybına yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0, merkez üssünü ilçenin Yatağan Mahallesi olarak açıkladı.

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