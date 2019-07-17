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Muğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 19:41 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bodrum'un Ortakent-Yahşi açıklarında seyir halindeki bir tekneyi durdurdu.

Botta yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan yabancı uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik botuyla kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma yürüten Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri ise organizatör olduğu belirlenen 3 şüpheliyi yaptığı araştırma sonucu yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.P, M.K. ve M.B.B. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlıların adliye çıkışındaki rahat tavırları ise dikkati çekti.

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