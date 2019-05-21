Muğla'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Turgutresi Yalıçiftlik açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Botta, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 41 Filistin, Irak, Somali, Suriye, Yemen ve Ürdün uyruklu bulunduğu belirlendi.
Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Öte yandan, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bota el konuldu.
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