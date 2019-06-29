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Muğla’da 41 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 18:56 | Son Güncelleme

Muğla’nın Datça ve Bodrum ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.Datça’da lastik bir bota binen düzensiz göçmenler bölgede Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı botlar tarafından fark edildi.

Muğla’da 41 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Datça ve Bodrum ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça’da lastik bir bota binen düzensiz göçmenler bölgede Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı botlar tarafından fark edildi. Gece saat 01.50 sıralarında ekipler lastik bot ile yasadışı yollardan kaçış girişiminde bulunan düzensiz göçmenlere Sahil Güvenlik ekipleri siren çalarak ’dur’ ihtarında bulundu. İhtara rağmen kaçışlarını sürdüren düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerinin önlerini kesmesi sonucu yakalandı. 15 kişilik lastik bot içinde 10 Filistin, 7 Irak, 12 Suriye uyruklu toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin arasında 11 yetişkin erkek, 4 kadın ve 14 da küçük yaşta çocuk bulunduğu tespit edildi.

Sömbeki açıklarında yakalanan düzensiz göçmenler haklarında adli ve idari işlemlerinin yapılması için Datça Limanı’na, oradan da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Muğla’daki ikinci düzensiz göçmen olayı Bodrum’da meydana geldi. Hüseyin Burnu açıklarında lastik bot ile kaçış hazırlığında bulunan 6 Güney Afrika uyruklu, 3 Kongo, 1 Burkina Fosa ve 1 Pakistan uyruklu toplam 12 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanarak Turgutreis Limanı’na teslim edildi.

Muğla’da 41 düzensiz göçmen yakalandı

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