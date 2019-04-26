Muğla'da 42 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 42 düzensiz göçmen ile organizatörlük yaptıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yalıkavak Mahallesi Büyükkiremit Adası açıklarındaki fiber teknede bir grubu fark etti.

Tekneyi durduran ekipler, 14 Filistinli düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Marmaris İlçesi Söğüt Mahallesi Karaburun mevkisinde de bir grubun fiber tekneyle kıyıdan çıkış yaptığı ihbarını alan ekipler, Silivri Limanı'na kayıtlı olduğu belirtilen "Nerissa" isimli 8 metrelik fiber tekneyi Bozburun Sarnıç mevkisinde durdurdu.

Teknedeki Filistin, Irak ve Kuveyt uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekneden atlayıp yüzerek kıyıya çıktığı ve organizatör olduğu öne sürülen zanlı ile bu kişiyle hareket ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

