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Muğla'da 42 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 12:52 | Son Güncelleme

Muğla'da 42 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Yalıkavak Mahallesi Karaada mevkisi açıklarında bir lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen bottaki Suriye ve Filistin uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Turgutreis Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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