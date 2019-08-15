HABER

Muğla'da 45 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 21:00 | Son Güncelleme

Muğla'da 45 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 45 düzensiz göçmen yakalandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, araçlarla İstanbul'dan ilçeye düzensiz göçmen getirildiği bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, ilçede merkezinde şüphe üzerine iki otomobil ile bir kamyoneti durdurdu. Kamyonetin kasasında 10 Filistin, 21 İran ve 14 Irak uyruklu göçmen yakalandı.

Organizatör olduğu değerlendirilen kamyonet sürücüsü K.Ç. ve ikinci şoför K.M. ile otomobil sürücüleri Ç.İ. ve O.K. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler ile şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

PARTNERÜnlü çift böyle yakalandıÜnlü çift böyle yakalandı
ABD'li Korgeneral Şanlıurfa'da incelemelerde bulunduABD'li Korgeneral Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
Okul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyorOkul stresi uyurgezerliğe davetiye çıkarıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Fethiye gözaltı Muğla organizatör

En Çok Okunan Haberler

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

Karısının bikinili pozuna bakın ne yazdı

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

Sınırda YPG provokasyonu! Ateşe verdiler

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

İstanbul'da en çok nereli var? İlk sıradaki şehir bakın hangisi

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Korkunç olay! Boynuna bıçak saplayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB: ABD'li Korgeneral Twitty Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

Twitty, Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu!

MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması

MSB'den 'güvenli bölge' açıklaması!

Turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi

Turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz etkisiz hale getirildi

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

Çöpe dökülen domateslerle ilgili İBB'den açıklama

İstanbul'da 'ölüm fıskiyeleri': Motosikletler risk altında

İstanbul'da gizli tehlike! Ölüm tuzağına dönüşüyor

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

Gazinin darp edildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.