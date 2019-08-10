Muğla'da 49 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Akyarlar ve Hüseyinburnu açıklarında bir Jetski ile altı lastik botu durdurdu.

Jetski ve botlarda yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Filistin, Suriye, Irak, Güney Afrika, Angola, Kongo, Nijerya, Senegal, Bangladeş, Pakistan, Gana, Nepal uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik botuyla Turgutreis Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

