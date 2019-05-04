Muğla'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Bağlar Koyu açıklarında bir lastik botu durdurdu. Lastik botta yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan Mısır ve Filistin uyruklu 5 kişinin bulunduğu belirlendi.
Sahil güvenlik botuyla Turgutreis İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
Düzensiz göçmenlerin kullandığı lastik bota el konuldu.
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