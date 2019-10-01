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Muğla'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 12:04 | Son Güncelleme

Muğla'da 51 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Akyarlar açıklarında tespit edilen 3 lastik bota müdahalede bulundu.

Botlarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu Senegal, Kongo, Gabon, Gana, Filistin, Güney Afrika, Suriye ve Filistin uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Turgutreis Limanı'na götürülen düzensiz göçmenlerin Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum göçmen Muğla

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