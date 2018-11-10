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Muğla'da 52 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 14:07 | Son Güncelleme

Yabancı uyruklu 3 organizatör gözaltına alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Güney Ege’de devriye faaliyetleri yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Ekincik Koyu açıklarında, içinde kadın ve çocukların da bulunduğu "Marina" isimli tekneyi durdurdu.

Yapılan aramada teknede 24 Irak, 7 Somali, 5 Afganistan, 5 Filistin, 9 Suriye ve 2 İran uyruklu 52 düzensiz göçmen yakalandı.

İkisi Rus, biri Ukrayna uyruklu 3 organizatör de gözaltına alındı.

Sahil güvenlik botuna alınan 52 düzensiz göçmen, Marmaris Limanı ve Ekincik balıkçı barınağına getirildi.

Göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği, organizatörlerin ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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düzensiz göçmen Ekincik Koyu İl Göç İdaresi Müdürlüğü Köyceğiz Muğla

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