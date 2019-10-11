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Muğla'da 52 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Kaçak geçişi organize ettiği ileri sürülen iki zanlı gözaltına alındı

Muğla'da, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 52 düzensiz göçmen yakalandı.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beldibi Mahallesi Gökbel mevkisinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki düzensiz göçmenlere müdahale etti.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Hisarönü Mahallesi Değirmenyanı mevkisinde de jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Minibüste arama yapan ekipler, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 34 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenlerin kaçak geçişini organize ettiği ileri sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 52 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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düzensiz göçmen Jandarma ekipleri Marmaris Muğla Suriye

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